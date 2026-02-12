مع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن هاتف “سامسونغ” الأبرز لهذا العام، Galaxy S26 Ultra، تبدو الصورة ضبابية أكثر من أي وقت مضى؛ فبدلاً من حالة
لم يترك المصنف الأول عالمياً، كارلوس ألكاراز، أي مجال للشك في هيمنته المطلقة، بعد أن أطاح بالأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 7-5،
ينزعج كثير من الناس من صوت الصفير الحاد الذي تطلقه “طنجرة الضغط”، تلك الأداة التي لا يكاد يخلو منها بيت عربي، ورغم هذا الانزعاج فإن
شهدت أسواق النفط العالمية انتعاشاً ملحوظاً مع إغلاق تعاملات يوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% مدفوعةً بموجة تفاؤل حيال تقلص المعروض في الأسواق. وجاء
محترف جديد في الملاعب الإنجليزية وضريبة الشهرة المونديالية.. الكرة الكورية الجنوبية تخطف الأضواء
يبدو أن كرة القدم الكورية الجنوبية تعيش فترة ذهبية مزدوجة، تتأرجح بين تصدير المواهب إلى الدوريات الأوروبية العريقة، وبين التعامل مع حمى الشهرة التي تلاحق
لا يختلف اثنان على أن المياه هي العصب المحرك للحضارات قديماً وحديثاً، وتتجلى عظمة هذا المورد الطبيعي عندما نتحدث عن نهر النيل، الذي يُعد بلا
جيمس ويب يقلب الموازين: من طقس “تيتان” الصيفي إلى “المجرة الميتة” التي خنقها ثقبها الأسود
تواصل العين البشرية السابحة في الفضاء، متمثلة بتلسكوب “جيمس ويب”، إعادة تشكيل فهمنا العميق للكون، فمن جوارنا الكوكبي القريب وصولاً إلى أعماق الزمن السحيق، حملت
شهدت مدينة نيون السويسرية حدثاً كروياً حبس الأنفاس، حيث أماطت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا اللثام عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مجدداً صوب المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي عاد ليحتل عناوين الصحف العالمية، ليس بصفته مديراً لعمليات كرة القدم في “ريد
بين سحر الفراعنة وطفرة السياحة.. شمال إفريقيا يكسر الأرقام وجدل متجدد حول قناع “توت عنخ آمون”
شهد القطاع السياحي في شمال إفريقيا انتعاشاً لافتاً مع بداية عام 2025، حيث تربعت كل من مصر والمغرب على عرش الوجهات الأكثر زيارة في القارة